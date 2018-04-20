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Волейболисты "Баркома" выиграли второй финальный матч чемпионата Украины

Киев • УНН

 • 10020 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Харькове местный ВК “Локомотив” принимал львовский ВК “Барки-Летучие мыши” во втором поединке финальной серии чемпионата Украины по мужскому волейболу, информирует УНН со ссылкой на ФВУ.

Волейболисты "Баркома" выиграли второй финальный матч чемпионата Украины

Львовяне попытались сразу же убежать в отрыв. По всему видно, что успех в первом матче придал им веры в собственные силы, поэтому они пытались воспользоваться этим максимально продуктивно. И, по относительно равного противостояния, психологическое преимущество было таки на их стороне. В конце концов, дело неожиданно дошла до “больше-меньше”, где в ключевой момент блестяще сработал центральный блокирующий “летучих мышей” Юрий Семенюк — 26:24.

Вообще, начиная со второго сета, блок гостей начал играть очень важную роль в их пользу. Относительно стабильно пробивать его удавалось только опытному капитану “Локомотива” Юрий Томин. Но на это непременно следовали продуманные “оборотки”, где креативный связывающий Владислав Диденко поочередно ассистировал Евгению Кисилюку, Владимиру Тевкуну и Борису Жукову. Именно последний из них обнаружил завидное хладнокровие в решающей атаке, когда игра снова досталась стадии “больше-меньше” — 27:25.

Ну, а в третьей партии преимущество “Барком-Летучих мышей” была уже очевидной. Поэтому, оторвавшись в счете с самого начала, в дальнейшем львовяне уверенно удержали свой гандикап до победного завершения поединка — 25:20.

Таким образом, действующий чемпион “Локомотив” проиграл две игры дома и теперь серия переедет во Львов.

Добавим также, обладатель золотого комплекта медалей определится, когда одна из команд выигрывает три встречи.

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