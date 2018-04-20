Волейболісти "Баркому" виграли другий фінальний матч чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Харкові місцевий ВК “Локомотив” приймав львівський ВК “Барком-Кажани” у другому поєдинку фінальної серії чемпіонату України з чоловічого волейболу, інформує УНН з посиланням на ФВУ.
Львів’яни спробували одразу ж втекти у відрив. З усього видно, що успіх у першому матчі додав їм віри у власні сили, тож вони намагалися скористатися цим максимально продуктивно. І, за відносно рівного протистояння, психологічна перевага була таки на їхньому боці. Зрештою, справа очікувано дійшла до “більше-менше”, де у ключовий момент блискуче спрацював центральний блокуючий “кажанів” Юрій Семенюк — 26:24.
Узагалі, починаючи з другого сету, блок гостей почав відігравати дуже важливу роль на їхню користь. Відносно стабільно пробивати його вдавалося лише досвідченішому капітану “Локомотива” Юрію Томину. Але на це неодмінно слідували продумані “оборотки”, де креативний зв’язуючий Владислав Діденко почергово асистував Євгену Кісілюку, Володимиру Тевкуну та Борису Жукову. Саме останній із них виявив завидну холоднокровність у вирішальній атаці, коли гра знову дісталася стадії “більше-менше” — 27:25.
Ну, а в третій партії перевага “Барком-Кажанів” була вже очевидною. Тож, відірвавшись у рахунку з самого початку, надалі львів’яни впевнено втримали свій гандикап до переможного завершення поєдинку — 25:20.
Таким чином, чинний чемпіон “Локомотив” програв дві гри вдома і тепер серія переїде до Львову.
Додамо також, володар золотого комплекту медалей визначиться , коли одна з команд виграє три зустрічі.