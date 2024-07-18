Враг бил по Невскому в течение суток почти непрерывно, в результате чего ранения получил местный житель и сгорел дом. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Оккупанты били по Невскому в течение суток почти непрерывно. Применяли артиллерию и беспилотники. Во время очередного обстрела ранения получил местный житель 1974 года рождения. У мужчины - рваные раны руки, лопатки, многочисленные мелкие осколочные ранения туловища и конечностей. Полицейские Луганщины эвакуировали его в ближайшую больницу в Лимане, где пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, - отметил начальник областной военной администрации Артем Лысогор.

Детали

Также в селе есть очередные разрушения жилого фонда. Один из домов после попадания российского снаряда сгорел дотла. Еще один населенный пункт громады - Макеевку - оккупанты обстреливали из реактивной и из ствольной артиллерии, осуществляли сбросы с БпЛА.

За прошедшие сутки бои шли вблизи Стельмаховки, Андреевки, Макеевки и Грековки.

Дополнение

Тем временем зарплату шахтерам "ЛНР" так и не платят, несмотря на появление широко разрекламированных "инвесторов". Так называемый "министр топлива, энергетики и угольной промышленности" поехал в москву, где получил указание "искать средства для инвесторов самостоятельно".

Поэтому, задолженность по зарплате горнякам из Довжанска, Сорокино и Ровеньков должны ликвидировать путем реализации остатков угля и товарно-материальных ценностей предприятия "Востокуголь". То есть, будут продавать все, что есть. Когда? Пообещали "в ближайшее время, - заметили в ОВА.

Также отмечается, что в волгоградский центр "воин" отправили еще 91 ребенка с оккупированной Луганщины. Там в течение 21 суток смены "время юных героев" будут обучать огневой, тактической, инженерной подготовке, организации связи, управлению беспилотниками, будут проводиться занятия по национальной безопасности.

"Оккупанты считают, что уметь стрелять должен каждый школьник из "лнр", поэтому и готовят усиленно", - говорится в сообщении.



Напомним

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях рф за сутки: 1130 военных, 7 танков, 12 ББМ, 54 артсистемы. Общие потери рф с начала войны достигли 563640 человек.