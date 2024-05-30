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Вчера с начала суток рф нанесла 4 ракетные атаки, 43 авиаудара и использовала 364 беспилотника против Украины
В результате 17 российских обстрелов Сумской области 2 человека погибли, 6 получили ранения
Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях
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Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
Войска рф продвинулись в районе Нетайлово и Андреевки-DeepState
Согласно отчету Deep State, войска врага продвинулись в районе населенных пунктов Нетайлово и Андреевка.
Сотрудник правоохранительных органов подозревается в организации незаконного пересечения границы "уклонистов"
Сотрудника правоохранительных органов из Черновицкой области заподозрили в организации незаконного пересечения границы "уклонистов"за 2000 долларов.
В городе Днепр произошли взрывы
Взрывы прогремели в Днепре.
Раздаются взрывы в захваченной Керчи
Сообщается о взрывах в оккупированном рф городе Керчь.
4 российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС вылетели с аэродрома "оленья"
По данным ПС, четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС вылетели с аэродрома "оленья".
Вчера с начала суток рф нанесла 4 ракетные атаки, 43 авиаудара и использовала 364 беспилотника против Украины
Оккупанты выпустили 4 ракеты, нанесли 43 авиаудара и использовали 364 беспилотника-камикадзе против Украины.
В результате 17 российских обстрелов Сумской области 2 человека погибли, 6 получили ранения
В течение дня оккупанты совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.
Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об угрозе применения ударных вражеских БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
Украинский стрелок завоевал "золото" и олимпийскую лицензию на чемпионате Европы
Украинский стрелок Максим Городинец завоевал "золото" на чемпионате Европы по стрельбе и завоевал олимпийскую лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Взрыв в Одессе, жителей призвали оставаться в укрытиях
В Одессе, Украина, произошел взрыв, и жителей призвали оставаться в безопасных местах.