Війська рф просунулися в районі Нетайлово і Андріївки - DeepState
Київ • УНН
Згідно зі звітом Deep State, війська ворога просунулися в районі населених пунктів Нетайлово і Андріївка.
На передовій окупаційні війська просунулися вперед поблизу Нетайлового та Андріївки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Нетайлового та Андріївки
Нагадаємо
За інформацією Генштабу, на Покровському напрямку ворожі сили продовжують спроби прорвати українську оборону. Протягом доби російські війська здійснили 9 атак з району населеного пункту Очеретине. Загалом, на цьому напрямку відбулося 23 бойових зіткнення.
DeepState: рф просунулася біля Уманського та в Старомайорському29.05.24, 01:37 • 28771 перегляд