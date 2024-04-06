Войска рф атакуют Донецкую область: 5 погибших, среди которых ребенок, и 2 раненых

В Донецкой области в результате вражеских артиллерийских обстрелов погибли 5 гражданских жителей, среди которых несовершеннолетняя девочка. Кроме того, 2 человека получили ранения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По инициативе Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Войска рф ударили по поселку Кураховка Покровского района дважды в понедельник, 6 апреля 2024 года. Погибли 4 человека, в том числе 38-летняя мать и ее 16-летняя дочь. Еще один 52-летний мужчина получил ранения в результате обстрелов.

Кроме того, город Красногоровка также пострадал от атаки оккупантов. В результате обстрелов погиб 25-летний мужчина, а 29-летний горожанин получил телесные повреждения.

Добавим

Указанные населенные пункты были атакованы из артиллерии. Прокуратура принимает все необходимые и соответствующие меры для фиксации военных преступлений рф.

Враг за сутки атаковал 13 населенных пунктов Донетчины: травмировались семь жителей