Враг за сутки атаковал 13 населенных пунктов Донетчины: травмировались семь жителей

Ночная атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 11, поврежден детсад и здания общежитий

В результате ночной атаки российских войск на Харьков были ранены 11 человек, 6 убиты, повреждены жилые дома, детский сад, общежития и другие сооружения.