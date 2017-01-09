Огонь Мира из Вифлеема доставлен кременчугским гвардейцам
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 9 января. УНН. Накануне Рождества к воинской части 3059 доставили Вифлеемский огонь мира. Информирует УНН-Центр со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
Отметим, что Национальная скаутская организация Украины - Пласт участвует в международной скаутской эстафете и распространяет Вифлеемский огонь мира по Украине и за ее пределами. Сейчас в зоне АТО 140 пластунов защищают Украину в рядах Национальной гвардии Украины и других силовых структур.