Вогонь Миру з Вифлеєму доставили кременчуцьким гвардійцям

Зазначимо, що Національна скаутська організація України — Пласт бере участь в міжнародній скаутській естафеті і розповсюджує Вифлеємський Вогонь Миру по Україні та за її межами. Нині в зоні АТО 140 пластунів захищають Україну в лавах Національної гвардії України та інших силових структур.