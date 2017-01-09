Вогонь Миру з Вифлеєму доставили кременчуцьким гвардійцям
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 9 січня. УНН. На передодні Різдва до військової частини 3059 доставили Вифлеємський Вогонь Миру. Інформує УНН-Центр із посиланням на Національну гвардію України.
Зазначимо, що Національна скаутська організація України — Пласт бере участь в міжнародній скаутській естафеті і розповсюджує Вифлеємський Вогонь Миру по Україні та за її межами. Нині в зоні АТО 140 пластунів захищають Україну в лавах Національної гвардії України та інших силових структур.