Пожарные потушили пожар в гаражных помещениях в Ужгороде

В 14:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в гаражных помещениях Ужгородской РЭС на улице Тимирязева.

Для ликвидации на место были направлены дежурные отделения 14-й и 15-й государственной пожарно-спасательной части Ужгорода.

Пожаром уничтожено 250 кв.м кровли и 50 кв.м перекрытия гаражных помещений. Повредили 150 кв.м крыши, запасные части к автомобилям и их комплектующие. Благодаря умелым действиям пожарных удалось спасти значительную часть гаражных помещений.

Ущерб устанавливается. Погибших и травмированных не было.

Одной из возможных версий возникновения пожара является короткое замыкание электросети. Окончательную причину установят правоохранители.