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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Вогнеборці загасили пожежу в гаражних приміщеннях в Ужгороді

Вогнеборці загасили пожежу в гаражних приміщеннях в Ужгороді

Київ • УНН

 • 10374 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу в гаражних приміщеннях в Ужгороді на вулиці Тімірязева. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Закарпатській області.

О 14:21 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у гаражних приміщеннях Ужгородського РЕМ на вулиці Тімірязева.

Для ліквідації на місце було направлено чергові відділення 14-ї та 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Ужгорода.

Пожежею знищено 250 кв. м покрівлі та 50 кв. м перекриття гаражних приміщень. Пошкоджено 150 кв. м даху, запасні частини до автомобілів та їх комплектуючі. Завдяки вмілим діям вогнеборців вдалося врятувати значну частину гаражних приміщень.

Збитки встановлюються. Загиблих та травмованих не було.

Однією з можливих версій виникнення пожежі є коротке замикання електромережі. Остаточну причину встановлять правоохоронці.

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