Вогнеборці загасили пожежу в гаражних приміщеннях в Ужгороді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу в гаражних приміщеннях в Ужгороді на вулиці Тімірязева. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Закарпатській області.
О 14:21 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у гаражних приміщеннях Ужгородського РЕМ на вулиці Тімірязева.
Для ліквідації на місце було направлено чергові відділення 14-ї та 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Ужгорода.
Пожежею знищено 250 кв. м покрівлі та 50 кв. м перекриття гаражних приміщень. Пошкоджено 150 кв. м даху, запасні частини до автомобілів та їх комплектуючі. Завдяки вмілим діям вогнеборців вдалося врятувати значну частину гаражних приміщень.
Збитки встановлюються. Загиблих та травмованих не було.
Однією з можливих версій виникнення пожежі є коротке замикання електромережі. Остаточну причину встановлять правоохоронці.