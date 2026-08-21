Военный комитет НАТО впервые за 8 лет приедет в Украину - Драпатый

Военный комитет НАТО ожидается в Украине в октябре — впервые за 8 лет, сообщил в пятницу Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый по итогам переговоров с председателем этого комитета Джузеппе Каво Драгоне, пишет УНН.

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"Сегодня впервые пообщался с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Поблагодарил за личную позицию и последовательную поддержку Украины на уровне высшего военного руководства Альянса. Адмирал трижды был у нас, видел ситуацию на месте, и это ощущается в разговоре", — написал Драпатый в социальных сетях.

Главком указал, что проинформировал собеседника "об обстановке на фронте и о наших приоритетах: дальнобойные удары, гибкая тактика пехоты, роботизация передовой". "Отдельно говорили о противовоздушной обороне. Защита неба — это мой приоритет", — отметил он.

В октябре ожидаем Военный комитет НАТО в Украине. В последний раз такой визит был восемь лет назад — сообщил Драпатый.

"Украина не только получает поддержку. Мы передаем боевой опыт, которого сегодня нет ни у кого, и он работает на безопасность всего Альянса. Спасибо союзникам. Мы делаем общее дело", — подчеркнул Главком ВСУ.

Драпатый провел первый разговор с командующим Сил НАТО в Европе: о чем говорили