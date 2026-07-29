Драпатый провел первый разговор с командующим Сил НАТО в Европе: о чем говорили

Главком ВСУ Михаил Драпатый впервые поговорил по телефону с Верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе - командующим Вооружёнными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный канал Драпатого в Viber.

Во время телефонного разговора главкомы обозначили видение украинской победы и возможностей, необходимых для её достижения.

На нынешнем этапе войны мы должны усилить операции в различных доменах, не допускать инфильтрацию противника в полосах нашей обороны, масштабировать дальнее и среднее огневое поражение по врагу

Он также подчеркнул важность структурных изменений в войсках для повышения эффективности обороны.

Кроме того, по словам Драпатого, ключевым приоритетом остаётся снижение потенциала противника с помощью новейших решений.

Работаем над тем, чтобы повысить уровень летальности вражеских потерь и снизить экономические возможности москвы. Применяем для этого асимметричные подходы и украинские технологии

Также Драпатый и Гринкевич во время своего общения поговорили о важности международной поддержки и поставок вооружения для защиты украинского неба.

Поблагодарил генерала Гринкевича за его личные усилия, направленные на обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны, а также Президента Трампа, Министра обороны Хегсета и Соединённые Штаты Америки за военную помощь Украине в рамках Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), по которой европейские страны закупают необходимое военное оборудование, в частности ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые Украина продолжает получать