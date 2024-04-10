"Военный ассистент" - новая платформа, упрощающая подачу документов для украинских военных

"Военный ассистент" - это новая онлайн платформа для военнослужащих, которая должна упростить и оптимизировать процесс подачи официальных документов. Запуск платформы анонсировали в телеграмм-канале Министерства обороны Украины, передает УНН.

Наша цель - сделать процесс подачи документов максимально простым и эффективным. - заявил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Детали

В Минобороны отметили, что проект реализован ими в сотрудничестве с Генеральным штабом Вооруженных Сил и направлен на упрощение и оптимизацию процесса подачи официальных документов.

На вновь созданной платформе будут доступны:

Более 80 стандартизированных шаблонов для различных ситуаций - от получения отпуска до увольнения со службы

Форматы .doc, .docx, и .pdf, отвечающие потребностям военных

Разработаны шаблоны, чтобы защитить права военных, минимизировать ошибки и снизить задержки с утверждением документов

В Минобороны пообещали, что данный ресурс будет работать на всех типах устройств - от ноутбуков до смартфонов и планшетов, и будет постоянно обновляться, чтобы соответствовать растущим потребностям.