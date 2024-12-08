Военные предупреждают об угрозе ракетных ударов из временно оккупированного Крыма
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ зафиксировали перемещение баллистического вооружения в Крыму. Существует угроза применения этого оружия по центральным и южным областям Украины.
Угроза применения баллистического вооружения из ТОТ Крыма. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
По информации представителей Воздушных Сил, зафиксировано перемещение баллистического вооружения, которое может быть применено против центральных и южных областей Украины.
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