Группа вражеских БпЛА зафиксирована над Черным морем в направлении Одесской области
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили о группе вражеских беспилотников с Черного моря в сторону Одесской области. Председатель Одесской ОГА призвал жителей находиться в укрытиях.
Зафиксирована группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В Одесской области зафиксирована вероятная активизация работы противовоздушной обороны в ответ на угрозу со стороны вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые направляются из Черного моря в сторону Одесской области.
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей находиться в укрытиях.
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