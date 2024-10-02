Группа вражеских БпЛА зафиксирована над Черным морем в направлении Одесской области

Зафиксирована группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В Одесской области зафиксирована вероятная активизация работы противовоздушной обороны в ответ на угрозу со стороны вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые направляются из Черного моря в сторону Одесской области.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей находиться в укрытиях.

В Одессе прогремел взрыв после предупреждения о разведывательном БПЛА