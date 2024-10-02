Група ворожих БпЛА зафіксована над Чорним морем у напрямку Одещини
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про групу ворожих безпілотників з Чорного моря в бік Одеської області. Голова Одеської ОВА закликав мешканців перебувати в укриттях.
Зафіксована група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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У Одеській області зафіксовано ймовірну активізацію роботи протиповітряної оборони у відповідь на загрозу з боку ворожих безпілотних літальних апаратів, які прямують з Чорного моря в бік Одещини.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців перебувати в укриттях.
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