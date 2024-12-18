Военные получат Military ID: Рада приняла решение о создании нового реестра
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих. Система предусматривает внедрение Military ID и интеграцию с е-здоровьем для упрощения учета и предоставления услуг.
Верховная Рада одобрила законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих, предусматривающий внедрение Military ID, сообщил в среду народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Рада одобрила создание Единого государственного реестра военнослужащих (№12066). "За" - 254", - написал Гончаренко.
По его словам, законопроектом предусматривается следующее:
- создается реестр для модернизации воинского учета и внедрения электронных сервисов для военных и их семей.
- присваивается Military ID - уникальный электронный идентификатор для автоматизации данных в сфере обороны, получения льгот и социальных услуг.
- реестр будет интегрироваться с электронной системой здравоохранения для упрощения обмена данными о призывниках и резервистах.
- военные смогут получать доступ к специальным скидкам, программам лояльности и новым сервисам, в частности через платформу Армия+.
Информация, как указал нардеп, будет храниться 70 лет.
Минобороны предлагает создать Единый реестр военнослужащих26 сент. 2024, 18:10 • 22779 просмотров