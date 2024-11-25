Военная разведка атаковала нефтебазу в калужской области рф - источник

В результате операции ГУР МО этой ночью был поражен объект топливно-энергетического комплекса в калужской области рф. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Как сообщают источники в военной разведке, около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар. На видео очевидцев видно безуспешные попытки российского ПВО отразить атаку БПЛА, однако украинские дроны один за другим попадают во вражескую цель, вызывая масштабные разрушения.

Как сообщается, объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", которое участвует в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины.

Несмотря на разрушительные последствия атаки, на опубликованных видео видно, что местные жители восприняли операцию ГУР МО с энтузиазмом и в хорошем настроении. Дальше будет!