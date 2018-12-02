Водителей предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня на дорогах страны гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 2 декабря на дорогах страны гололедица. Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах областей", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, вчера с начала снегопада в столичном регионе произошло более полусотни ДТП.
Напомним, на автодороге вблизи города Умань Черкасской области из-за ДТП образовалась пробка на несколько километров.
В одной из школ города Вишневого Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.
Напомним, осадки вызвали задержки рейсов в международном аэропорту "Киев" (Жуляны).