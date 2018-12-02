Водіїв попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні на дорогах країни ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 2 грудня на дорогах країни ожеледиця. Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах областей", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, вчора з початку снігопаду у столичному регіоні сталося понад півсотні ДТП.
Нагадаємо, на автодорозі поблизу міста Умань Черкаської області через ДТП утворився затор на кілька кілометрів.
В одній із шкіл міста Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху.
Нагадаємо, опади спричинили затримки рейсів у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни).