Водителей предупредили о дождях в трех областях и тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. На утро субботы, 2 января, в Украине наблюдается туман, в трех областях - шел дождь. Проезд основными дорогами по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
"По состоянию на 6 часов 2 января местами дождь в Днепропетровской, Луганской и Черниговской областях, на остальной территории местами туманы. Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками местами мокрое. На большинстве перевалочных участков дорог без осадков, лишь на Ужоцком и Яблунецком выпадает небольшой снег. Состояние покрытия мокрое", - сообщили дорожники.
Как отмечается, на дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения, как сообщается, дорожными организациями задействовано в работе 164 единицы техники и 185 рабочих.
Напомним, по прогнозу синоптиков, в Украине в субботу, 2 января, осадков практически не ожидается, днем - "плюсовая" температура, местами воздух прогреется до 11 градусов тепла.