Водителей предупредили о дождях в трех областях и тумане

"По состоянию на 6 часов 2 января местами дождь в Днепропетровской, Луганской и Черниговской областях, на остальной территории местами туманы. Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками местами мокрое. На большинстве перевалочных участков дорог без осадков, лишь на Ужоцком и Яблунецком выпадает небольшой снег. Состояние покрытия мокрое", - сообщили дорожники.

Как отмечается, на дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения, как сообщается, дорожными организациями задействовано в работе 164 единицы техники и 185 рабочих.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Украине в субботу, 2 января, осадков практически не ожидается, днем - "плюсовая" температура, местами воздух прогреется до 11 градусов тепла.