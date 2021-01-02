Водіїв попередили про дощі у трьох областях та туман
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На ранок суботи, 2 січня, по України спостерігається туман, у трьох областях - йшов дощ. Проїзд основними дорогами по Україні забезпечено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укравтодору.
"Станом на 6 годину 2 січня місцями дощ у Дніпропетровській, Луганській та Чернігівській областях, на решті території місцями тумани. Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами місцями мокре. На більшості перевальних ділянок доріг без опадів, лише на Ужоцькому та Яблунецькому випадає невеликий сніг. Стан покриття мокрий", - повідомили дорожники.
Як зазначається, на дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили в агентстві.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення, як повідомляється, дорожніми організаціями задіяно в роботі 164 одиниці техніки та 185 робітників.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, по Україні у суботу, 2 січня, опадів практично не очікується, вдень - "плюсова" температура, місцями повітря прогріється аж до 11 градусів тепла.