Водителей предупредили о дожде с мокрым снегом в Киевской области

Работники полиции отметили, что ухудшение погодных условий негативным образом влияет на безопасность движения и повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Соответственно, правоохранители призвали водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

"Водители, помните, дождь - снижает видимость, будьте максимально осторожными во время движения в неблагоприятных погодных условиях, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию ​​и правила маневрирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции напомнили, что с 31 октября по 6 ноября у детей продлятся школьные каникулы, поэтому водителям необходимо быть особенно осторожными в местах возможного появления детей: возле спортивных и детских площадок, парков и скверов, а также во дворах домов.

"Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, заранее снижайте скорость, не объезжайте транспорт, который остановился перед "зеброй", остановитесь и пропустите людей, которые переходят дорогу", - сказано в сообщении.

В то же время пешеходам посоветовали иметь на одежде световозвращающие элементы.