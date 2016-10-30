Водіїв попередили про дощ з мокрим снігом на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За прогнозами синоптиків, 31 жовтня на території Київської області очікуються хмарність та опади у вигляді дощу із мокрим снігом. Про це повідомляє управління превентивної діяльності в Київській області, передає УНН.
Працівники поліції наголосили, що погіршення погодних умов негативним чином впливає на безпеку руху та підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. Відповідно, правоохоронці закликали водіїв і пішоходів неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.
“Водії, пам’ятайте, дощ — знижує видимість, тому будьте максимально обережними під час руху в несприятливих погодних умовах, неухильно дотримуйтесь швидкісного режиму, безпечної дистанції та правил маневрування”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, у поліції нагадали, що з 31 жовтня до 6 листопада у дітей триватимуть шкільні канікули, тому водіям необхідно бути особливо обачними у місцях можливої появи дітей: спортивних і дитячих майданчиків, парків та скверів, а також у дворах будинків.
“Будьте уважні при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижуйте швидкість, не об’їжджайте транспорт, який зупинився перед „зеброю“, зупиніться і пропустіть людей, які переходять дорогу”, — сказано у повідомленні.
Водночас пішоходам порадили мати на одязі світлоповертаючі елементи.