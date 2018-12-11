Водителей предупредили о тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. По состоянию на 8:00 утра 11 декабря, на большей части территории страны местами небольшой туман. Об этом Укравтодор сообщил на странице в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на 08-00 ч. 11.12.2018р. на большинстве территории страны местами небольшой туман, Волынской и Луганской областях местами небольшой дождь, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях - местами небольшой снег", - говорится в сообщении.
На большей территории Украины температура будет колебаться от -2 до + 3 ° С.
На автодорогах государственного значения проезд обеспечен. Состояние покрытия, в большинстве областей, мокрое, Закарпатской области - местами заснеженное.
"На перевальных участках дорог без осадков, на Торунском и Ужоцком перевале - местами небольшой снег. Температура воздуха -2 -7 ° С. Состояние покрытия местами мокрый, на Торунском, Ужоцком и Вышковском перевале местами заснеженно", - сообщает Укравтодор.
В ведомстве добавили, что для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 353 единиц техники и 643 рабочих, в дежурном режиме - 922 единиц техники и 1335 рабочих.
Напомним, в Киевской области 12-13 декабря ожидается осложнение погодных условий.