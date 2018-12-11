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Водіїв попередили про туман

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. За станом на 8 годину ранку 11 грудня, на більшості території країни місцями невеликий туман. Про це Укравтодор повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.

Водіїв попередили про туман

"Станом на 08-00 год. 11.12.2018р. на більшості території країни місцями невеликий туман, Волинській та Луганській областях місцями невеликий дощ, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях – місцями невеликий сніг", - йдеться у повідомленні.

На більшій території України температура коливатиметься від -2 до +3°С.

На автодорогах державного значення проїзд забезпечено. Стан покриття, в більшості областях, мокре, Закарпатській області – місцями засніжено.

"На перевальних ділянках доріг переважно без опадів, на Торунському та Ужоцькому перевалі – місцями невеликий сніг. Температура повітря -2 -7°С. Стан покриття місцями мокрий, на Торунському, Ужоцькому та Вишківському перевалі місцями засніжений" – повідомляє "Укравтодор".

У відомстві додали, що для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 353 одиниць техніки та 643 робітників, в черговому режимі – 922 одиниць техніки та 1335 робітників.

Нагадаэмо, у Київській області 12-13 грудня очікується ускладнення погодних умов.

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