Синоптики попередили про ускладнення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Київській області 12-13 грудня очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр у Facebook.
"11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м; вдень у Приазов'ї сильний дощ, на півдні країни пориви вітру 15-20 м/с. 12-13 грудня очікується ускладнення погодних умов: 12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см; вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу; 13 грудня в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
Гідрометцентр попереджає, що такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях (2 рівень загрози «жовтий»).
Нагадаємо, Державна служба України із надзвичайних ситуацій поширила штормове оголошення щодо ускладнення погодних умов в Україні у вівторок, 11 грудня.