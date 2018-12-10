Синоптики предупредили об осложнении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киевской области 12-13 декабря ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.
"11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м, днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м / с. 12-13 декабря ожидается осложнение погодных условий: 12 дек в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м / с, прирост снежного покрова 12-20 см; ночью 12 января в Харьковской, Луганской, Донецкой , Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки п реважно в виде дождя, 13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатье и Закарпатье, ночью умеренный, днем небольшой снег", - йдеться у повідомленні.
Гидрометцентр предупреждает, что такие погодные условия могут привести частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах (2 уровень угрозы «желтый»).
Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям распространила штормовое объявление по осложнения погодных условий в Украине во вторник, 11 декабря.