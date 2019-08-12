Водитель получил 4 года тюрьмы за "пьяную" ДТП в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Суд признал виновным 37-летнего мужчину в совершении смертельного ДТП на Бориспольском шоссе в Киеве и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, передает УНН.
Авария произошла в феврале 2017 года на Бориспольском шоссе в Киеве.
"Водитель Mitsubishi, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, во время опережения автомобиля, который двигался впереди в попутном направлении, не придерживался безопасного интервала и совершил столкновение с указанным автомобилем. От удара Mitsubishi влетел в препятствие и перевернулся. В результате ДТП пассажирка Mitsubishi получила смертельные ранения и погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме, искренне раскаялся и добровольно частично возместил причиненный ущерб семье погибшей женщины.
"Приговором Дарницкого райсуда столицы водителя признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины и осужден к 4 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, среди которых полицейский.