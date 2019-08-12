Водій отримав 4 роки тюрми за "п'яну" ДТП у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Суд визнав винним 37-річного чоловіка у скоєнні смертельної ДТП на Бориспільському шосе у Києві та призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури столиці, передає УНН.
Аварія сталася у лютому 2017 року на Бориспільському шосе у Києві.
"Водій Mitsubishi, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, під час випередження автомобіля, який рухався попереду у попутному напрямку, не дотримався безпечного інтервалу та скоїв зіткнення з вказаним автомобілем. Від удару Mitsubishi влетів у перешкоду та перекинувся. В результаті ДТП пасажирка Mitsubishi отримала смертельні поранення та загинула на місці події", - йдеться в повідомленні.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та добровільно частково відшкодував завдані збитки родині загиблої жінки.
"Вироком Дарницького райсуду столиці водія визнано винним за ч. 2 ст. 286 КК України та засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом строком на 3 роки", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, у Житомирській області у дорожньо-транспортній пригоді загинули четверо осіб, серед яких поліцейський.