Водій отримав 4 роки тюрми за "п'яну" ДТП у Києві

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Суд визнав винним 37-річного чоловіка у скоєнні смертельної ДТП на Бориспільському шосе у Києві та призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури столиці, передає УНН.