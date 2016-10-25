Водитель автобуса насмерть сбил велосипедиста на Прикарпатье

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 25 октября. УНН. Накануне между Ямницей и Тязовым в Тисменицком районе на Прикарпатье водитель автобуса "МАН" совершил наезд на велосипедиста, в результате чего водитель "двухколесного" погиб на месте происшествия, сообщает УНН со ссылкой на управление НС Ивано-Франковской ОГА.