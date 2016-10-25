Водій автобуса насмерть збив велосипедиста на Прикарпатті
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Напередодні між Ямницею та Тязівом у Тисменицькому районі на Прикарпатті водій автобуса "МАН" здійснив наїзд на велосипедиста, внаслідок чого водій "двоколісного" загинув на місці події, повідомляє УНН з посиланням на управління НС Івано-Франківської ОДА.
За повідомленням управління, загиблим виявився чоловік, 1974 року народження, житель с. Горожанка, Монастириського р-ну, Тернопільської області.
Нагадаємо, 23 жовтня на Прикарпатті п'яний водій збив насмерть двох пішоходів.