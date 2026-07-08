Водительские удостоверения в Украине будут выдавать на 15 и 5 лет вместо нынешних 30 - МВД

Кабинет министров утвердил изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Теперь водительские удостоверения будут выдаваться на 15 и 5 лет в зависимости от определенных категорий вместо нынешних 30 лет. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Правительство утвердило изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Главная цель этих изменений – постепенно привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения - сообщил Клименко.

Водительские удостоверения отныне будут выдаваться на разный срок в соответствии с категорией транспортного средства:

15 лет - для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);

5 лет - для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

После восстановления обязательных медицинских осмотров при обмене водительского удостоверения именно регулярное подтверждение (каждые 15 лет) состояния здоровья станет одним из важных элементов допуска к управлению транспортными средствами. Особое внимание – водителям, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, учитывая повышенный уровень ответственности на дорогах. Они будут обменивать удостоверения каждые 5 лет с обязательным прохождением медицинского осмотра - добавил Клименко.

Он добавил, что выданные ранее постоянные водительские удостоверения остаются действительными до даты, указанной в документе, а также при обмене водительского удостоверения (каждые 5 или 15 лет) повторно сдавать экзамены не нужно, если иное не предусмотрено законодательством.

Дополнение

Министр подчеркнул, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, однако на данный момент документ отсутствует на Правительственном портале.

В январе этого года МВД обнародовало проект постановления "О внесении изменений в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами", согласно которому, как уже отмечалось, срок действия удостоверения для категорий А1, А, В1, В и ВЕ составляет 15 лет, а срок действия удостоверения для категорий С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ составляет 5 лет.

Отметим, что на данный момент водительское удостоверение независимо от категории выдается на 30 лет.

Однако водителям, которым удостоверение выдано впервые, права выдаются на два года с соответствующими ограничениями, в частности ограничение скорости движения - не более 70 км/ч.

Согласно проекту постановления, обнародованному МВД, эта норма исключается.

Также в проекте указывается, что срок, на который лицо лишено права на управление транспортными средствами или временно ограничено в таком праве, не продлевает срок действия водительского удостоверения.

Также срок действия международного водительского удостоверения ограничивается датой окончания срока действия национального водительского удостоверения для соответствующей категории транспортного средства или датой окончания срока, который не превышает три года с даты выдачи международного водительского удостоверения, в зависимости от того, какой срок закончится раньше.

Кроме того, постановление определяет, что лица, временно находящиеся на территории Украины, имеют право на управление транспортными средствами при наличии международного водительского удостоверения и водительского удостоверения иностранного государства, соответствующего требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года:

граждане Украины, временно или постоянно проживающие за границей, при условии предъявления документа, подтверждающего право лица на временное или постоянное проживание за границей;

иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях временно находящиеся на территории Украины, при условии предъявления документа, подтверждающего право лица на временное пребывание на территории Украины;

иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях временно или постоянно проживающие на территории Украины - в течение года с даты получения права лица на временное или постоянное проживание в Украине, при условии предъявления документа, подтверждающего право лица на временное или постоянное проживание на территории Украины;

иностранцы, являющиеся сотрудниками дипломатических и консульских учреждений иностранных государств, международных организаций, представительств международных организаций, других иностранных организаций, если это предусмотрено международными договорами Украины, и члены семей сотрудников таких учреждений.

Также проект постановления определяет, что удостоверением водителя иностранного государства считается также удостоверение водителя с опознавательным знаком "SU" (СССР), выданное в республиках бывшего Союза ССР, кроме выданных в Украинской ССР.

В настоящее время действует норма, согласно которой "удостоверением водителя иностранного государства считается также удостоверение водителя с опознавательным знаком "SU" (СССР), выданное в республиках бывшего Союза ССР".

Напомним

Граждане Украины, пережившие российский плен или незаконное лишение свободы вследствие войны, могут бесплатно восстановить утраченное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации в сервисных центрах Министерства внутренних дел.