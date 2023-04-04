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Вода прибывает: в Краматорске подтопило около 260 домов

Киев • УНН

 • 979052 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Краматорске на 30 улицах подтоплено около 260 домов. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Детали

По словам Кириленко, на одном из прудов частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Вода прибывает.

Областная военная администрация координирует работы по минимизации последствий разлива: на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций.

Цитата

"Около 260 домов на 30 улицах подтоплено в Краматорске. Это оперативная информация по чрезвычайному происшествию, которое произошло в поселке Краматорской территориальной громады", - отметил Кириленко.

Добавим

По словам главы ОГА, уже начато создание бетонного заграждения и расчистка русла местной реки для минимизации последствий разлива.

"... расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье", - резюмировал Кириленко.

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