Вода прибывает: в Краматорске подтопило около 260 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Краматорске на 30 улицах подтоплено около 260 домов. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
Детали
По словам Кириленко, на одном из прудов частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Вода прибывает.
Областная военная администрация координирует работы по минимизации последствий разлива: на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций.
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"Около 260 домов на 30 улицах подтоплено в Краматорске. Это оперативная информация по чрезвычайному происшествию, которое произошло в поселке Краматорской территориальной громады", - отметил Кириленко.
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По словам главы ОГА, уже начато создание бетонного заграждения и расчистка русла местной реки для минимизации последствий разлива.
"... расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье", - резюмировал Кириленко.