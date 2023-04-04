Вода прибуває: у Краматорську підтопило близько 260 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Краматорську на 30 вулицях підтоплено близько 260 будинків. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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За словами Кириленка, на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води. Вода прибуває.
Обласна військова адміністрація координує роботи з мінімізації наслідків розливу: на місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської військових адміністрацій.
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"Близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено у Краматорську. Це оперативна інформація по надзвичайній події, яка сталася у селищі Краматорської територіальної громади", - зазначив Кириленко.
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За словами голови ОВА, уже розпочато створення бетонного загородження та розчищення русла тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу.
"... розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла", - резюмував Кириленко.