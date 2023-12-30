Во время итоговой ставки Зеленский заслушал доклад главкома и разведок: определено, что 2024 год станет временем важных решений

Президент Владимир Зеленский, во время заседания Ставки заслушал доклад верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, и доклад ГУР и внешней разведки, в которых говорилось о военно-политических ожиданиях и возможных событиях в мире. Также был представлен план действий на 2024 год год, который станет временем глобальных решений, на которые Украине нужно уметь повлиять, - передает УНН со ссылкой на официальный канал президента Зеленского.

Ставка - особая, итоговая за год. И о годе следующем. То, что было сделано в этом году. И то, что будет нужно сделать в следующем году - говорится в сообщении.

Сообщается о докладе Главнокомандующего ВС Украины, Генштаба, - был также представлен план действий украинских сил на 2024 год.

Также речь идет о докладе разведки - ГУР и внешней разведки: сообщалось о планах оккупантов и об общих военно-политических ожиданиях, а также возможных событиях в мире.

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По словам президента, Украине нужен достаточный потенциал, чтобы достичь своих целей, несмотря на любые политические изменения и настроения.

Зеленский также отметил, что следующий год станет временем многих решений - глобальных решений.

Украине нужно уметь повлиять на них - уметь достичь своих целей. Будем бороться за наше влияние, за справедливость для Украины, и я благодарен всем лидерам, которые помогают, которые с нами от 24 февраля и будут с нами в 24-м году - подчеркнул президент Украины

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский провел итоговую Ставку, на которой подвели военные итоги 2023-го года и определили стратегию Сил обороны на следующий год