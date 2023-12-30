В Воздушных силах прокомментировали вероятность атак рф на Новый год

Планы россиян неизвестны, однако "понятно, что у них есть определенные намерения", ждать неприятностей от рф надо постоянно. Так представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат прокомментировал вероятность атак рф на Новый год, сообщает УНН.

Мы не можем знать планы российского руководства. Понятно, что у них есть определенные намерения. Есть объекты, которые у них в приоритетах по направлению туда как "шахедов", так и крылатых ракет.... Нам ждать от России неприятностей нужно постоянно. Не надо думать, что в Новый год они захотят (обстреливать - ред.), а на второй день сделают паузу - сказал Игнат в эфире телемарафона.

Игнат напомнил, что Воздушные силы как всегда будут в постоянной готовности.

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