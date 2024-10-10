Во Львове во дворе дома взорвалось пиротехническое устройство для страйкбола

ukenru
Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
  •  70506 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
  •  101352 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
  •  114076 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
  •  108556 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
  •  107500 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
  •  107932 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
8 октября 2024, 13:10  •  126564 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
8 октября 2024, 12:55  •  129520 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
8 октября 2024, 11:11  •  128209 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
8 октября 2024, 11:01  •  161348 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине бронирование работников поставили на паузу: СМИ сообщили подробности

В Украине бронирование работников поставили на паузу: СМИ сообщили подробности

  •  30719 просмотра
Галущенко: основное решение для защиты энергетики - это противовоздушная оборона

Галущенко: основное решение для защиты энергетики - это противовоздушная оборона

  •  25128 просмотра
Проекты строительства водопровода, жилья для переселенцев и защиту энерегообъектов будут консультировать международные партнеры - Алексей Кулеба

Проекты строительства водопровода, жилья для переселенцев и защиту энерегообъектов будут консультировать международные партнеры - Алексей Кулеба

  •  21126 просмотра
Марченко напомнил о механизме G7 по увеличению бюджета Украины за счет доходов от замороженных активов рф

Марченко напомнил о механизме G7 по увеличению бюджета Украины за счет доходов от замороженных активов рф

  •  14510 просмотра
Подготовка к отопительному сезону и восстановление объектов критической инфраструктуры: в ОП собрали на совещание руководителей областей

Подготовка к отопительному сезону и восстановление объектов критической инфраструктуры: в ОП собрали на совещание руководителей областей

  •  17202 просмотра
публикации
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

  •  114078 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

  •  108852 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

8 октября 2024, 14:47  •  128036 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

8 октября 2024, 11:01  •  161349 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

8 октября 2024, 05:40  •  149633 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

  •  100471 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

  •  105368 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

  •  112890 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  117474 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  148469 просмотра
Актуальное
Во Львове во дворе дома взорвалось пиротехническое устройство для страйкбола

Во Львове во дворе дома взорвалось пиротехническое устройство для страйкбола

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 21:01  •  1971 просмотра

Read in English

На улице Полевой во Львове раздались звуки взрывов гранат. Полиция подтвердила, что взорвалось пиротехническое устройство для страйкбола, пострадавших нет, начато расследование.

Сегодня вечером в 20:06 во дворе многоквартирного дома на улице Полевой во Львове раздались звуки взрывов гранат. Национальная полиция Львовщины подтвердила, что взорвалось пиротехническое устройство, предназначенное для страйкбола. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.

Детали

По информации, к счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Правоохранители уже начали расследование и устанавливают лицо, причастное к подрыву.

Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными с пиротехническими средствами, а также сообщать о любых подозрительных ситуациях.

Во Львове прогремел мощный взрыв - СМИ5 июля 2023, 22:44 • 1582868 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКриминал и ЧП
lvovЛьвов