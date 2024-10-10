Во Львове во дворе дома взорвалось пиротехническое устройство для страйкбола

Сегодня вечером в 20:06 во дворе многоквартирного дома на улице Полевой во Львове раздались звуки взрывов гранат. Национальная полиция Львовщины подтвердила, что взорвалось пиротехническое устройство, предназначенное для страйкбола. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.

Детали

По информации, к счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Правоохранители уже начали расследование и устанавливают лицо, причастное к подрыву.

Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными с пиротехническими средствами, а также сообщать о любых подозрительных ситуациях.

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