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У Львові на подвір'ї будинку вибухнув піротехнічний пристрій для страйкболу

У Львові на подвір'ї будинку вибухнув піротехнічний пристрій для страйкболу

Київ • УНН

 • 15266 перегляди

На вулиці Польовій у Львові пролунали звуки вибухів гранат. Поліція підтвердила, що вибухнув піротехнічний пристрій для страйкболу, постраждалих немає, розпочато розслідування.

Сьогодні ввечері о 20:06 на подвір’ї багатоквартирного будинку на вулиці Польовій у Львові пролунали звуки вибухів гранат. Національна поліція Львівщини підтвердила, що вибухнув піротехнічний пристрій, призначений для страйкболу. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.

Деталі

За інформацією, на щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає. Правоохоронці вже розпочали розслідування та встановлюють особу, причетну до підриву.

Поліція закликає громадян бути уважними та обережними з піротехнічними засобами, а також повідомляти про будь-які підозрілі ситуації.

У Львові пролунав потужний вибух - ЗМІ06.07.23, 01:44 • 1582948 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП
lvivЛьвів

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