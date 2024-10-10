У Львові на подвір'ї будинку вибухнув піротехнічний пристрій для страйкболу
Київ • УНН
На вулиці Польовій у Львові пролунали звуки вибухів гранат. Поліція підтвердила, що вибухнув піротехнічний пристрій для страйкболу, постраждалих немає, розпочато розслідування.
Сьогодні ввечері о 20:06 на подвір’ї багатоквартирного будинку на вулиці Польовій у Львові пролунали звуки вибухів гранат. Національна поліція Львівщини підтвердила, що вибухнув піротехнічний пристрій, призначений для страйкболу. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.
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За інформацією, на щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає. Правоохоронці вже розпочали розслідування та встановлюють особу, причетну до підриву.
Поліція закликає громадян бути уважними та обережними з піротехнічними засобами, а також повідомляти про будь-які підозрілі ситуації.
У Львові пролунав потужний вибух - ЗМІ06.07.23, 01:44 • 1582948 переглядiв