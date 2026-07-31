Во Львове ужесточили правила для электросамокатов — шлемы, скорость до 15 км/ч и возраст от 16 лет
Киев • УНН
Львовский городской совет утвердил новые правила пользования электросамокатами. Разрешено ездить с 16 лет, обязательно в шлеме, а на отдельных участках скорость ограничена до 15 км/ч.
Во Львове ужесточили правила пользования электросамокатами: теперь кататься на них можно только с 16 лет и обязательно в шлеме. Новые ограничения ввели из-за роста числа травм среди несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.
Депутаты городского совета утвердили новые правила. Теперь кататься на электросамокатах и других средствах микромобильности можно только с 16 лет и только в шлеме, а на отдельных участках скорость будет ограничена до 15 км/ч
Также в городе упорядочили парковку прокатных самокатов и согласовали установку экспериментальных дорожных знаков с дополнительными требованиями для пользователей.
Эти нововведения ввели из-за роста числа травм среди несовершеннолетних при пользовании электросамокатами.
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