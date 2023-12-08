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Во Львове произошло столкновение двух автомобилей "Рено": один из водителей получил телесные повреждения, его госпитализировали

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 09:08  •  21680 просмотра

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После столкновения двух автомобилей Renault во Львове, один водитель был госпитализирован. Полиция начала уголовное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.

В результате столкновения двух автомобилей "Рено Кенго", которое произошло 7 декабря во Львове, на улице Пластовой, один из водителей пострадал - он был госпитализирован. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 декабря, около 20.25, на улице Пластовой во Львове. Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение двух автомобилей "Рено Кенго", которыми управляли 53-летний житель Днепропетровской области и 34-летний львовянин. В результате ДТП львовянин получил телесные повреждения и был госпитализирован

- говорится в сообщении.

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Согласно информации полиции, по факту происшествия, следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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У Львові відбулося зіткнення двох автомобілів "Рено": один з водіїв отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували
Two Renault cars collided in Lviv: one of the drivers was injured and hospitalized
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Во Львове произошло столкновение двух автомобилей "Рено": один из водителей получил телесные повреждения, его госпитализировали

После столкновения двух автомобилей Renault во Львове, один водитель был госпитализирован. Полиция начала уголовное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.

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