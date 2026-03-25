Во Львове пассажир напал на контролера, его помог задержать военный

Во Львове пассажир напал на контролера, нарушителя помог задержать военный, передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Детали

Как сообщили в городском совете, пассажир игнорировал требование контролеров и не предоставлял никаких подтверждений оплаты проезда. Поэтому его попросили покинуть транспортное средство. Уже выходя из автобуса, мужчина внезапно схватил одного из контролеров за верхнюю одежду и повалил его на землю.

Свидетелем нападения стал военнослужащий, который в это время находился рядом на остановке. Вместе с напарником контролера он оперативно вмешался в ситуацию, скрутил дебошира и удерживал его до приезда экипажа полиции - сообщили в «Львовавтодоре».

