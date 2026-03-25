У Львові пасажир напав на контролера, його допоміг затримати військовий
Київ • УНН
У Львові безбілетний пасажир повалив контролера на землю під час виходу з автобуса. Військовий на зупинці допоміг скрутити нападника та передав його поліції.
Деталі
Як повідомили у міській раді, пасажир ігнорував вимогу контролерів та не надавав жодних підтверджень оплати проїзду. Відтак його попросили покинути транспортний засіб. Уже виходячи з автобуса, чоловік раптово схопив одного з контролерів за верхній одяг та повалив його на землю.
Свідком нападу став військовослужбовець, який у цей час перебував поруч на зупинці. Разом із напарником контролера він оперативно втрутився у ситуацію, скрутив дебошира та утримував його до приїзду екіпажу поліції
