У Львові пасажир напав на контролера, його допоміг затримати військовий

У Львові пасажир напав на контролера, порушника допоміг затримати військовий, передає УНН із посиланням на Львівську міську раду.

Як повідомили у міській раді, пасажир ігнорував вимогу контролерів та не надавав жодних підтверджень оплати проїзду. Відтак його попросили покинути транспортний засіб. Уже виходячи з автобуса, чоловік раптово схопив одного з контролерів за верхній одяг та повалив його на землю.

Свідком нападу став військовослужбовець, який у цей час перебував поруч на зупинці. Разом із напарником контролера він оперативно втрутився у ситуацію, скрутив дебошира та утримував його до приїзду екіпажу поліції