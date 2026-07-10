Во Львове нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в авто Mini Cooper
Киев • УНН
Во Львове на улице Янева в салоне автомобиля Mini Cooper обнаружили тело мужчины 1988 года рождения с огнестрельным ранением. Предварительно полиция рассматривает версию самоубийства.
Во Львове обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в салоне автомобиля, предварительно рассматривается версия самоубийства, передает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.
Детали
Как сообщили в полиции, сегодня около 17:50 на улице Янева во Львове в салоне автомобиля Mini Cooper было обнаружено тело местного жителя 1988 года рождения с огнестрельным ранением.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и другие профильные службы полиции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Предварительно рассматривается версия самоубийства.
Продолжаются необходимые следственные действия.
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