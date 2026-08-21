Во Львове два BMW сбили отца с 8-летней дочерью - начато расследование
Киев • УНН
Во Львове два водителя BMW сбили отца и 8-летнюю девочку на переходе. Пострадавшие находятся в реанимации, водители были трезвы, продолжается расследование.
Во Львове два BMW наехали на отца с ребенком, начато расследование, сообщили в пятницу во Львовской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
ДТП, как указано, произошло вчера около 20:00 во Львове, на перекрестке улиц Кульчицкой и Выговского.
По предварительным данным, 22-летний житель Яворовского района на BMW сбил 8-летнюю девочку, которая вместе с отцом переходила дорогу по пешеходному переходу. В это же время на том же переходе водитель другого BMW, 21-летний львовянин, сбил 36-летнего отца ребенка
Предварительно, как отметили в прокуратуре, установлено, что "мужчина с ребенком переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора". "Проверка показала, что водители были трезвыми. Для установления скорости, с которой двигались автомобили, в рамках досудебного расследования будут назначены соответствующие автотехнические экспертизы", - говорится в сообщении.
В настоящее время потерпевшие, как указано, находятся в реанимации с тяжелыми травмами.
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры в ЕРДР внесены сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего причинение потерпевшим тяжких телесных повреждений.
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