Во Львове 11-летняя девочка застряла в качелях: вызвали спасателей
Киев • УНН
Спасатели во Львове освободили 11-летнюю девочку, которая застряла в качелях в виде автомобильной шины на детской площадке. С помощью специнструмента шину осторожно разрезали, ребенок не пострадал.
Во Львове 11-летняя девочка застряла в качелях, ее вытащили спасатели, сообщили в понедельник в ГУ ГСЧС во Львовской области, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, 15 сентября в 17:29 спасатели получили сообщение, что во Львове на улице Лысенко на детской площадке на качелях в виде автомобильной шины застряла 11-летняя девочка.
Чрезвычайники, прибывшие на место происшествия, с помощью аварийно-спасательного инструмента осторожно разрезали шину и освободили девочку.
Тогда передали ее медикам, ребенок отделался лишь испугом, указали в ГСЧС.
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