Во Львове 11-летняя девочка застряла в качелях: вызвали спасателей

Во Львове 11-летняя девочка застряла в качелях, ее вытащили спасатели, сообщили в понедельник в ГУ ГСЧС во Львовской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, 15 сентября в 17:29 спасатели получили сообщение, что во Львове на улице Лысенко на детской площадке на качелях в виде автомобильной шины застряла 11-летняя девочка.

Чрезвычайники, прибывшие на место происшествия, с помощью аварийно-спасательного инструмента осторожно разрезали шину и освободили девочку.

Тогда передали ее медикам, ребенок отделался лишь испугом, указали в ГСЧС.

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