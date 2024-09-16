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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове 11-летняя девочка застряла в качелях: вызвали спасателей

Во Львове 11-летняя девочка застряла в качелях: вызвали спасателей

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 09:41  •  4292 просмотра

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Спасатели во Львове освободили 11-летнюю девочку, которая застряла в качелях в виде автомобильной шины на детской площадке. С помощью специнструмента шину осторожно разрезали, ребенок не пострадал.

Во Львове 11-летняя девочка застряла в качелях, ее вытащили спасатели, сообщили в понедельник в ГУ ГСЧС во Львовской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, 15 сентября в 17:29 спасатели получили сообщение, что во Львове на улице Лысенко на детской площадке на качелях в виде автомобильной шины застряла 11-летняя девочка. 

Чрезвычайники, прибывшие на место происшествия, с помощью аварийно-спасательного инструмента осторожно разрезали шину и освободили девочку. 

Тогда передали ее медикам, ребенок отделался лишь испугом, указали в ГСЧС.

Переїздили річку на авто і застрягли: на Львівщині троє жінок та дитина опинились у водяній пастці28 марта 2023, 13:02 • 330093 просмотра

Юлия Шрамко

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