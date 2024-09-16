У Львові 11-річна дівчинка застрягла в гойдалці: викликали рятувальників
Київ • УНН
Рятувальники у Львові звільнили 11-річну дівчинку, яка застрягла в гойдалці у вигляді автомобільної шини на дитячому майданчику. За допомогою спецінструменту шину обережно розрізали, дитина не постраждала.
У Львові 11-річна дівчинка застрягла у гойдалці, її витягли рятувальники, повідомили у понеділок у ГУ ДСНС у Львівській області, пише УНН.
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Як повідомляється, 15 вересня о 17:29 рятувальники отримали повідомлення, що у Львові на вулиці Лисенка на дитячому майданчику на гойдалці у вигляді автомобільної шини застрягла 11-річна дівчинка.
Надзвичайники, які прибули на місце події, за допомогою аварійно-рятувального інструменту обережно розрізали шину та звільнили дівчинку.
Тоді передали її медикам, дитина відбулась лише переляком, вказали у ДСНС.
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