Во Франции задержали белоруса по подозрению в шпионаже в пользу РФ возле завода дронов для Украины

Во Франции задержали гражданина Беларуси, которого подозревают в сборе и передаче информации в пользу России. По версии следствия, мужчина осуществлял видеосъемку объекта компании Delair недалеко от Тулузы, которая производит беспилотники для оборонного сектора Франции и Украины, пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

По данным прокуратуры Парижа, подозреваемого застали во время съемки прототипа военного дрона на территории предприятия. Следователи считают, что после этого он передал полученные материалы контакту в России.

Мужчине инкриминируют передачу информации иностранному государству. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие проверяет возможную связь с попыткой поджога

Французские правоохранители также расследуют возможную связь задержанного с попыткой поджога предприятия Delair, которая произошла за два дня до его задержания.

По информации следствия, неизвестные лица бросили на территорию завода несколько коктейлей Молотова, однако зажигательные смеси не сработали. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и возможных соучастников.

В Британии украинца приговорили к семи годам лишения свободы за поджог имущества Стармера