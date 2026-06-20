Во Франции разбился самолет Cessna 421, среди жертв сооснователь Ubisoft Клод Гиймо - СМИ

Elodie Soulard / France Télévisions

В результате аварии легкомоторного самолета в Ла-Боле во Франции погибли два человека. Двухмоторный самолет вылетел из Ренна. Клод Гиймо, сооснователь Ubisoft и владелец самолета, входит в число жертв, сообщает France Info, пишет УНН.

Детали

В пятницу днем, 19 июня, в поле в коммуне Ла-Биль разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека, сообщили пожарные департамента Атлантическая Луара.

После прибытия на место происшествия было обнаружено, что "самолет горел, и пламя распространялось на окружающую растительность".

В разговоре с изданием Ici Loire Océan мэр Ла-Боля Франк Луврье сообщил, что это был "Cessna 421, двухмоторный винтовой самолет на восемь мест, вылетевший из Ренна".

Согласно информации Ouest-France, которую удалось подтвердить изданию, "Клод Гиймо, сооснователь компании Ubisoft вместе со своими четырьмя братьями и владелец самолета, был одной из двух жертв".

Бретонский бизнесмен должен был прибыть в Ла-Биль в эти выходные на мероприятие, в котором примут участие более ста самолетов. Другим пассажиром, как сообщается, был инструктор из Ренна.

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